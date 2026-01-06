هاشم: التصعيد المتزايد دليل النوايا الخبيثة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور هاشم، في بيان، أن "ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي بالأمس حتى فجر اليوم من الى جزين والبقاع ، يؤكد استمرار العدوانية الاسرائيلية وخطورة ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة، وهذا ما يضع امام مسؤولياتها لمواجهة العدوان الذي لم يتوقف رغم باتفاق وقف الاعمال العدوانية وذلك بالتمسك بوحدة الموقف الداخلي كأحد أهم عوامل حماية البلد وتحصينه".



أضاف: "التصعيد المتزايد دليل النوايا الخبيثة لتمرير المشروع الصهيوني للوصول الى تثبيت المنطقة الخالية من أبنائها، والمطلوب اليوم افشال الخطة الصهيونية بتثبيت ابناء المنطقة الحدودية في ارضهم والتعويض على من يطالهم الدمار والخراب من آلة الحقد الصهيونية، وأمام هذه التطورات لا بد من الاقلاع عن لغة الحقد والاثارة واعتماد لغة العقل والحكمة الجامعة للحفاظ على وطننا في ظل التحديات الخطيرة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

