لبنان
هاشم: التصعيد المتزايد دليل النوايا الخبيثة
Lebanon 24
06-01-2026
|
09:57
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم
هاشم، في بيان، أن "ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي بالأمس حتى فجر اليوم من
صيدا
الى جزين والبقاع
الغربي
، يؤكد استمرار العدوانية الاسرائيلية وخطورة ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة، وهذا ما يضع
القوى السياسية
اللبنانية
امام مسؤولياتها لمواجهة العدوان الذي لم يتوقف رغم
التزام
لبنان
باتفاق وقف الاعمال العدوانية وذلك بالتمسك بوحدة الموقف الداخلي كأحد أهم عوامل حماية البلد وتحصينه".
أضاف: "التصعيد المتزايد دليل النوايا الخبيثة لتمرير المشروع الصهيوني للوصول الى تثبيت المنطقة الخالية من أبنائها، والمطلوب اليوم افشال الخطة الصهيونية بتثبيت ابناء المنطقة الحدودية في ارضهم والتعويض على من يطالهم الدمار والخراب من آلة الحقد الصهيونية، وأمام هذه التطورات لا بد من الاقلاع عن لغة الحقد والاثارة واعتماد لغة العقل والحكمة الجامعة للحفاظ على وطننا في ظل التحديات الخطيرة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
