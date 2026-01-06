عبد المسيح: لن نسمح بأن يُبنى "الحلّ" على أنقاض الناس

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":



" قانون المالية لا يصفّي أرقاماً فقط... بل يصفّي حقوق الناس.



تملك قرابة 200 مليون دولار في المصارف، منها 160 مليوناً بالدولار.



صناديقها التي بلغت 80 مليوناً تحوّلت إلى مئة ألف دولار وسندات خزينة.



تملك 247 مليون دولار.



هذه الأموال ليست ملكاً للدولة ولا للمصارف، ولا هي أرقام على ورق.



هي حقوق خاصة، لأرامل وأيتام ومتقاعدين خدموا لسنوات.



هي حقوق مقدّسة، لا تملكها الدولة ولا المصارف.



لن نسمح بأن يُبنى "الحلّ" على أنقاض الناس" .

