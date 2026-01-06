أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية

استقبل النائب وفداً من أهالي قاطني التجمعات في مناطق الهبة وحي والهمشري والفوار ضمن نطاق المية ومية، يرافقهم مسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الدكتور عبد أبو صلاح ورئيس اللجنة الشعبية في مناطق الهبة وحي الزيتون والفوار نبيل الرفاعي وعضو اللجنة الشعبية مفيد زيد والإعلامي الدكتور وسيم وني. ووضع الوفد سعد في صورة الإنذارات القانونية التي تلقّاها السكان والتي تطالبهم بإخلاء مساكنهم، على خلفية مطالبات مالكي الأراضي باستعادتها تنفيذاً لقرارات قضائية صادرة بهذا الشأن.



وعرض الوفد معاناة أكثر من 65 عائلة فلسطينية تقيم في هذه التجمعات منذ عام 1984 بعد تهجيرها من مناطق مختلفة نتيجة الحروب آنذاك، مؤكداً أن العائلات تعيش أوضاعاً اجتماعية وإنسانية بالغة الصعوبة.



كما استقبل سعد وفداً من لجنة الأهل في المدرسة الإنجيلية في صيدا في زيارة رسمية لمناسبة انتخاب اللجنة الجديدة برئاسة الدكتور ربيع وعدد من الأعضاء. وتناول اللقاء الأوضاع الأكاديمية والتربوية في المدرسة، وبحث قضايا تعليمية وتحديات تواجه القطاع ولا سيّما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما قدّم الوفد التهاني لسعد بمناسبة الأعياد متمنياً دوام التعاون دعماً للعملية التربوية والمؤسسات التعليمية في صيدا. (الوكالة الوطنية للإعلام)

