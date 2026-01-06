إنزلاق دراجة نارية في عبرا

أدى انزلاق دراجة نارية قرب شركة الكهرباء في – إلى إصابة سائقها بجروح. وحضر فريق من جهاز الإسعاف والطوارئ في – صيدا إلى المكان، حيث أسعف المصاب قبل نقله إلى لتلقي العلاج. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement