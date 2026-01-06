في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه

نُقلت مواطنة من بلدة في قضاء إلى ، جرّاء إصابتها بانفجار جسم مشبوه أثناء عملها في الحقل وتجميع القش، حيث وقع الانفجار عند إقدامها على إشعال القش، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement