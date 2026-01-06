هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش

علم " ٢٤ "أنّ الصور التي جرى تناقلها اليوم والمتعلقة بمنشأة كفرا التي كان قد عثر عليها الجيش قبل اسبوعين ويعمل على تفكيك ما بداخلها، تبيّن أنّها التُقطت وقام بتسريبها أحد العسكريين في الجيش خلافًا للتعليمات الصادرة عن .وبحسب المعلومات، فقد فُتح تحقيق فوري بالموضوع لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة بحق المتورطين.