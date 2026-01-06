تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان إسرائيلي بعد استهداف منطقة خربة سلم.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
06-01-2026 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1464764-639033317758054944.webp
Doc-P-1464764-639033317758054944.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، الكابتن إيلا، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ هجومًا في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم جنوب لبنان، وأسفر عن استهداف عنصرين من حزب الله.

وأضافت أنّ المستهدفَين كانا يعملان، على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، مشيرةً إلى أنّ أحدهما عنصر هندسي في الموقع وتولّى قيادة جهود إعادة الإعمار.

واشارت إلى أنّ هذا النشاط يشكّل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدةً أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل، وفق تعبيرها، العمل لإزالة أي تهديد ولحماية مواطني إسرائيل.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لحزب الله في خربة سلم في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان وقضينا على عنصرين من حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط شهيد إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شاحنة صغيرة على طريق الصوانة - خربة سلم في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق خربة سلم
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الإعلام العربي

إعادة الإعمار

قسم الإعلام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

خربة سلم

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-06
Lebanon24
15:57 | 2026-01-06
Lebanon24
15:14 | 2026-01-06
Lebanon24
15:11 | 2026-01-06
Lebanon24
15:10 | 2026-01-06
Lebanon24
14:57 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24