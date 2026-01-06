بيان إسرائيلي بعد استهداف منطقة خربة سلم.. هذه تفاصيله

#عاجل
‼️جيش الدفاع قضى على عنصرين إرهابيين كانا يعملان على اعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله الارهابي
⭕️هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان وقضى على عنصرين إرهابيين من حزب الله.
⭕️وكان الارهابيان يعملان على محاولات لاعادة اعمار بنى تحتية…
— كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) January 6, 2026
#عاجل
‼️جيش الدفاع قضى على عنصرين إرهابيين كانا يعملان على اعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله الارهابي
⭕️هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان وقضى على عنصرين إرهابيين من حزب الله.
⭕️وكان الارهابيان يعملان على محاولات لاعادة اعمار بنى تحتية…