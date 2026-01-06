بيان إسرائيلي بعد استهداف منطقة خربة سلم.. هذه تفاصيله

كتبت رئيس قسم في الجيش ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، الكابتن ، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ هجومًا في وقت سابق اليوم في منطقة ، وأسفر عن استهداف عنصرين من .



وأضافت أنّ المستهدفَين كانا يعملان، على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، مشيرةً إلى أنّ أحدهما عنصر هندسي في الموقع وتولّى قيادة جهود .



واشارت إلى أنّ هذا النشاط يشكّل خرقًا للتفاهمات القائمة بين ولبنان، مؤكدةً أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل، وفق تعبيرها، العمل لإزالة أي تهديد ولحماية مواطني إسرائيل.







