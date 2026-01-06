الجيش يوقف مشتبهاً به في طرابلس بعد إلقاء قنبلة على أحد المقاهي

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.ض"، حيث جرى مداهمته في - في ، وتم اقتياده إلى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وتأتي هذه المداهمة والتوقيف على خلفية القنبلة المولوتوف التي ألقيت على أحد المقاهي في منطقة بعد ظهر اليوم.

