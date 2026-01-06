الجيش ينفذ مداهمات في طرابلس ويوقف عدداً من السوريين

نفذت قوة من الجيش، بالتعاون مع جهاز المخابرات، سلسلة مداهمات في منطقة باب الرمل والمناطق المجاورة في مدينة ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ووفقاً للمصادر، تم توقيف عدد من السوريين خلال العمليات وأُخذوا إلى التحقيق لمعرفة دوافعهم والنشاطات التي يشتبه بتورطهم فيها.



وأكد الجيش أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن ومكافحة أي أنشطة مشبوهة في المدينة.

