بعد أقل من 24 ساعة على جريمة جبل محسن.. أحد المتورطين يسلّم نفسه

على خلفية مقتل المدعو "ن.م" في منطقة – ، يوم أمس، سلّم المدعو "ا.ب"، أحد المتهمين بالتورط في الجريمة، نفسه إلى مخابرات الجيش خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الحادثة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ويُذكر أن الجيش ومخابراته يواصلان تنفيذ مداهمات وحواجز أمنية في منطقة جبل محسن ومحيطها، في إطار البحث عن باقي المشاركين والمتورطين في جريمة مقتل "ن.م" تمهيداً لتوقيفهم وإحالتهم إلى المختص.

Advertisement