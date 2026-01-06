صيادو صيدا والبلدية.. حملة تنظيف للحفاظ على نظافة المرفأ التاريخي

نفذت بلدية ، بالتعاون مع ، ومن خلال في بلدية صيدا، حملة تنظيف في محيط مرفأ الصيادين والقلعة البحرية، ووزعت مستوعبات نفايات في المكان بالتعاون مع شركة NTCC.



وشكرت البلدية للصيادين تعاونهم الدائم وحرصهم على نظافة هذا المرفق الحيوي.

