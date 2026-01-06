حريق في منشرة ببلدة المروانية والدفاع المدني يتدخل لإخماده

شب حريق في منشرة في بلدة المروانية - ، أدى الى احتراقها بالكامل من دون وقوع إصابات. وحضرت الى المكان عناصر من الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق. ولم تعرف اسباب الحريق حتى الآن.

