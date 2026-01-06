ختم التحقيق الأولي في قضية "أبو عمر" والملف الى الادعاء

اختتم النائب العام التمييزي، القاضي جمال ، التحقيق الأولي في ملف انتحال صفة أمير يحمل إسم «أبو عمر» وابتزاز سياسيين ومتمولين مالياً، واستخدام إسم في قضايا سياسية وانتخابية داخلية.



ومن المتوقع أن يحيل الحجار الملف اليوم إلى النائب العام الاستئنافي في ، القاضي رجا جاموش، للادعاء على المتورطين بهذا الملف.



وعقد الحجار، الجلسة الأخيرة من التحقيق الأولي في هذا الملف، إذ استمع فيها إلى إفادة رجل الأعمال بركات بصفة شاهد بحضور وكيله المحامي تمام ، سيما وأن بركات كان أول من كشف خديعة الأمير المزعوم «أبو عمر».



كذلك، استمع القاضي إلى إفادة الوزير السابق يوسف فنيانوس كشاهد أيضاً، باعتبار أن «أبو عمر» اتصل بالأخير قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، زاعماً أن تؤيد انتخاب الوزير السابق ، ولاحقاً قطع «أبو عمر» الاتصال بفنيانوس.



ورست التوقيفات حتى الآن على الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيان الذي كان ينتحل إسم «أبو عمر»، على أن يشملهما الادعاء مع كل من يظهر التحقيق أيّ دور له في هذه القضية.

