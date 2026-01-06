ختم التحقيق الأولي في قضية "أبو عمر" والملف الى الادعاء

اختتم النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار
، التحقيق الأولي في ملف انتحال صفة أمير سعودي
يحمل إسم «أبو عمر» وابتزاز سياسيين ومتمولين مالياً، واستخدام إسم السعودية
في قضايا سياسية وانتخابية داخلية.
ومن المتوقع أن يحيل الحجار الملف اليوم إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت
، القاضي رجا جاموش، للادعاء على المتورطين بهذا الملف.
وعقد الحجار، الجلسة الأخيرة من التحقيق الأولي في هذا الملف، إذ استمع فيها إلى إفادة رجل الأعمال سرحان
بركات بصفة شاهد بحضور وكيله المحامي تمام العلي
، سيما وأن بركات كان أول من كشف خديعة الأمير المزعوم «أبو عمر».
كذلك، استمع القاضي إلى إفادة الوزير السابق يوسف فنيانوس كشاهد أيضاً، باعتبار أن «أبو عمر» اتصل بالأخير قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، زاعماً أن المملكة
تؤيد انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية
، ولاحقاً قطع «أبو عمر» الاتصال بفنيانوس.
ورست التوقيفات حتى الآن على الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيان الذي كان ينتحل إسم «أبو عمر»، على أن يشملهما الادعاء مع كل من يظهر التحقيق أيّ دور له في هذه القضية.