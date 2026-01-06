تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بري في مصر: تحرك هادئ في لحظة إقليمية دقيقة

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:11
برزت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة إلى مصر لتطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها ودلالاتها، رغم التأكيد على طابعها غير السياسي.
وكتب ريشار حرفوش في"نداء الوطن": أشارت مصادر سياسية إلى زيارة أجراها بري إلى مصر، وقيل إنها زيارة عائلية، إلا أن بعض المعطيات تحدثت عن لقاءات سياسية على مستوى رفيع عقدها رئيس المجلس خلال الزيارة، وقد التحق به معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.
وبحسب المصادر نفسها، "تُعد زيارة بري إلى مصر الأولى له إلى الخارج منذ سنوات طويلة، علمًا أنه كان قد تلقى سابقًا دعوات عدة لزيارة المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إلّا أن هذه الزيارات لم تتم".
وعلى الرغم من تأكيد مصادر بري أن "الزيارة عائلية بحتة وتهدف إلى تمضية إجازة الأعياد، فإن توقيتها يحمل دلالات خاصة، ولا يمكن فصله عن السياق السياسي المرتبط بالمبادرة المصرية الدائمة والمساعي الرامية إلى تجنيب لبنان أي تصعيد أو انزلاق نحو حرب كبيرة".
ووفق المصادر، "كانت مصر قد وجهت، قبل فترة، دعوات إلى "حزب الله" و"حركة أمل" لزيارة القاهرة، بهدف البحث في مسار المبادرة المصرية الأخيرة التي طُرحت في بيروت في نهاية العام الماضي".
وتفيد المصادر بأن "وفدًا من حزب الله زار مصر في وقت سابق بعيدًا من الإعلام، ورغم النفي من قبل الحزب، كما أن المعاون السياسي للرئيس بري، علي حسن خليل، قام بزيارة إلى القاهرة وعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين قبل نحو أسبوعين، أي قبل زيارة بري للقاهرة.
وتعتبر بعض المصادر أن هذه اللقاءات جاءت في إطار البحث في كامل بنود المبادرة المصرية، ليس فقط في ما يتعلق بملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، بل أيضًا من خلال طرح صيغة تسوية سياسية شاملة ومتكاملة".
ويعتبر الرئيس بري، وفق مصادر عين التينة ، أن ما يحصل في الجنوب هو حرب واعتداءات إسرائيلية من طرف واحد، في وقت يلتزم فيه لبنان بالقرار الدولي منذ أكثر من عام، مؤكدًا أنه لا يمكن الوصول إلى أي حلّ جذري من دون الالتزام الإسرائيلي بتطبيق القرارات الدولية.
