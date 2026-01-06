حديقة للاعلاميين.. في بلدية بيروت

صدر عن بناء على طلب المحامي د. ، القرار رقم ٤٢٢ القاضي "بتخصيص مساحة كحديقة بإسم الإعلاميين والصحافيين تكريماً لتضحياتهم".

ويعمل الوزير مع القطاع الخاص حالياً على جلب دعم لتجهيز المكان وتأهيله بما يليق بالمكرّمين.

تأتي هذه الخطوة في إطار مخطط متكامل للوزير مرقص بتخصيص شوارع وحدائق وساحات عامة في عدد من المناطق تكريماً للاعلاميين مع تجهيزات لوجستية في البعض منها تتيح لهم إجراء حوارات ومقابلات.

