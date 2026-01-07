توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا

أوقف الجيش الشخص الذي قام بالتصوير داخل منشأة كفرا التي كشفها الجيش، وسرّب الصور المتداولة، وقد بات الموقوف في عهدة ، حيث تُستكمل التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.

وبحسب معلومات " ٢٤"، تبيّن أنّ الشخص في الصور جرى تركيب وجهٍ مختلف له، في إطار محاولات تضليل وتشويه للوقائع، فيما يعمل التحقيق على كشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.





