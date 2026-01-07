تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جعجع: لا إصلاح مالي بلا نتائج فعلية ولا ديموقراطية بلا انتخابات
07-01-2026
03:37
|
03:37
ترأست النائبة
ستريدا جعجع
اجتماع
الهيئة الإدارية
لـ"مؤسسة جبل
الأرز
" في معراب، حيث جرى البحث في الملفات الاجتماعية والإنمائية التي تتابعها المؤسسة، مع التأكيد على الاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية لأهالي قضاء بشري.
وأكدت
جعجع
أن
السنة الجديدة
ستكون محطة لاستكمال المشاريع والإنجازات، معلنة انطلاق مشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري خلال هذا العام، لتعزيز الدعم والخدمة والحضور الإنمائي في المنطقة.
وفي الشأن المالي، شددت على أن مقاربة مشروع قانون الانتظام المالي يجب أن تكون جدّية وهادفة إلى إعادة الودائع وإطلاق
الدورة
الاقتصادية، مؤكدة أن
حزب القوات اللبنانية
من أوائل المطالبين بهذا القانون شرط أن يحقق نتائج فعلية.
سياسيًا، تمنّت إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مشددة على أهمية تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائبًا، لما لهم من دور أساسي في دعم
لبنان
.
وختمت بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تحمل أملًا بإمكانية استعادة الثقة والانطلاق نحو الاستقرار والتعافي.
