Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قادة الاتحاد الأوروبي في بيروت… لقاء مرتقب مع عون

Lebanon 24
07-01-2026 | 04:31
أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، سيتوجهان إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى الأردن وسوريا ولبنان، في 8 و9 كانون الثاني 2026.

وأشار البيان إلى أنهما سيلتقيان في 9 كانون الثاني رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون في بيروت.
المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

الأوروبي

جمهورية

