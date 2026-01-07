الولايات المتحدة: إصلاحات الحكومة تعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني

رحّبت الأميركية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس ، ولا سيما موافقة على مشروع قانون المالية، معتبرةً أن هذه الخطوة تُسهم في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد اللبناني ودعم مسار تعافيه.



وفي بيان وزّعته السفارة الأميركية في ، أشارت إلى أن الإصلاحات المعتمدة تمثل خطوة أساسية نحو إعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، وتُعدّ تقدمًا إيجابيًا يخدم مصالح لبنان على المدى .



وأضاف البيان أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ثقة مؤسسات دولية مثل وصندوق ، والمساعدة في جذب الاستثمارات الدولية، بما ينعكس دعمًا لعملية التعافي الاقتصادي في لبنان.

Advertisement