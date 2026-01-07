تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لاوندس يعايد المرجعيات الروحية ويشيد بدور كاريتاس
Lebanon 24
07-01-2026
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس على عدد من المرجعيات الروحية في زيارة معايدة، لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.
وافادت
المديرية العامة لأمن الدولة
- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان ان اللواء لاوندس" زار متروبوليت
بيروت
وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران
إلياس عوده
حيث قدّم له التهاني بالمناسبة، متمنيًا له سنة مجيدة تحمل الخير والسلام للبنان واللبنانيين. وفي السياق نفسه، زار اللواء الركن لاوندس الأب ميشال عبود،
رئيس رابطة
كاريتاس
لبنان
، في مقر الرابطة في سنّ الفيل، بحضور الأب سمير غاوي المنتخب خلفًا للأب عبود، والذي يتسلّم مهامه مطلع شباط 2026، إلى جانب أعضاء
مجلس الإدارة
. وأثنى اللواء لاوندس على الجهود التي بذلها الأب عبود خلال ولايته، معتبرًا أنّه أحدث نقلة نوعية في عمل كاريتاس، ولا سيّما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان، مشيرًا إلى الدور الإنساني البارز الذي أدّته الرابطة خلال الحرب، خصوصًا في الجنوب. كما تمنى للرئيس الجديد وفريق العمل وأعضاء مجلس الإدارة التوفيق في متابعة رسالة كاريتاس الإنسانية والاجتماعية، في خدمة
المجتمع اللبناني
وتعزيز حضورها كشاهدٍ على القيم الإنسانية والتضامنية".
وختم اللواء الركن لاوندس بتأكيد" استمرار التعاون بين
المديرية العامة
لأمن الدولة وكاريتاس لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جولة ميلادية من "حزب الله" على المرجعيات الروحية في صيدا
Lebanon 24
جولة ميلادية من "حزب الله" على المرجعيات الروحية في صيدا
07/01/2026 15:33:58
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لورا لحود توجه معايدة إلى اللبنانيين وتشيد بالقطاع السياحي
Lebanon 24
لورا لحود توجه معايدة إلى اللبنانيين وتشيد بالقطاع السياحي
07/01/2026 15:33:58
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء كاريتاس السنوي يؤكّد دعم رسالتها… ومرقص يشيد بدور الإعلام في إيصالها
Lebanon 24
عشاء كاريتاس السنوي يؤكّد دعم رسالتها… ومرقص يشيد بدور الإعلام في إيصالها
07/01/2026 15:33:58
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
Lebanon 24
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
07/01/2026 15:33:58
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لأمن الدولة
المجتمع اللبناني
المديرية العامة
مجلس الإدارة
المدير العام
رئيس رابطة
إلياس عوده
أمن الدولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
Lebanon 24
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
08:22 | 2026-01-07
07/01/2026 08:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
08:16 | 2026-01-07
07/01/2026 08:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
08:13 | 2026-01-07
07/01/2026 08:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
Lebanon 24
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
08:07 | 2026-01-07
07/01/2026 08:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
Lebanon 24
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
08:06 | 2026-01-07
07/01/2026 08:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:22 | 2026-01-07
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
08:16 | 2026-01-07
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
08:13 | 2026-01-07
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
08:07 | 2026-01-07
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
08:06 | 2026-01-07
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
08:00 | 2026-01-07
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24