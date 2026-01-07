أعلن أنه سيزور يوم غدٍ الخميس، يرافقه وفد اقتصادي، في إطار مساعٍ إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية.



وقال ، في تصريح لوكالة وكالة مهر للأنباء، إن العلاقات بين وبيروت قائمة منذ سنوات، مؤكّدًا أن تسعى إلى توسيعها وتطويرها، ولا سيما في ظل ما وصفه بوجود رغبة متبادلة لتعزيز التعاون بين الجانبين.



وأشار إلى أن علاقات بلاده "راسخة مع جميع مكوّنات "، معربًا عن تطلّع طهران إلى الارتقاء بهذه العلاقات، والعودة إلى "علاقة طيبة جدًا" مع لبنان.

