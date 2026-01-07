تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في منطقة الزلقا... عمل سائقاً لديه وسرق منزله وهكذا كُشِفَ أمره

Lebanon 24
07-01-2026 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1465007-639033866648614088.jpg
Doc-P-1465007-639033866648614088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 22-12-2025، ادّعى مواطنٌ أنَّ شخصًا مجهولًا قام بعمليّة سرقة من داخل منزله الكائن في محلّة الزّلقا، على عدّة مرّات، من دون حصول كسر أو خلع، وأنّ المسروقات عبارة عن مجوهرات من الذّهب والألماس، زجاجات كحول، ساعات يد وأقلام، بندقية صيد.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، فتبيّن أنه يعمل سائقًا لدى المدّعي منذ قرابة ثلاث سنوات، ويدعى:

-أ. ب. (مواليد عام 1978، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق.

بتاريخ 26-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة عمارة شلهوب، على متن سيّارة نوع هوندا، تم ضبطها.

بتفتيشه والسّيّارة تمّ ضبط عددٍ من المفاتيح وقنبلتَين يدويَّتَين.

اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة المذكورة، وأنّه وبواسطة مفاتيح المنزل -التي كان قد عثر على نسخة عنها- وفي خلال عدّة مرّات، أقدم على سرقة كميّة من المصاغ والسّاعات من داخل غرف النّوم والقبو، وذلك في أثناء غياب المدّعي عن المنزل. وأنّه قام ببيع المصاغ في محلٍ لبيع المجوهرات في جلّ الدّيب، كما قام ببيع السّاعات إلى صديقه المدعو (م. ع. مواليد عام 1989، سوري) والذي يعمل في محلٍّ للحوالات الماليّة في الزّلقا. كما اعترف أنّه باع بندقية الصيد وزجاجات الكحول إلى صديقٍ آخر يدعى: (ا. ا. مواليد عام 1971، لبناني)

تم استدعاء صاحب محل المجوهرات وأكد ما ورد في إفادة المشتبه به لجهة شراء المصاغ، من دون علمه بأنّه مسروق. وتعهّد بدفع تعويض مادّي للمدّعي.

تم استدعاء (م. ع.)، وبالتّحقيق معه اعترف أنّه قام بشراء السّاعات من (ا. ب.)

تم استدعاء المدعو (ا. ا.) وبالتّحقيق معه اعترف أنّ المشتبه به (ا. ب.) قد اعطاه بندقية صيد وزجاجات كحول، وقد دفع له مبالغ ماليّة، على عدّة دفعات، قيمتها الإجماليّة حوالَي /2500/ دولار أميركي.

تم حجز السّيّارة عدليًّا، وتسليم المدّعي المسروقات المضبوطة، وأجري المقتضى القانوني بحق (أ. ب.) و (م. ع.) وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي ويعتدون عليهم في منطقة الربيعة شرق بلدة السعير شمال الخليل
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سرقة سيارة... مداهمة منازل مطلوبين في بريتال
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقا منازل في اقليم الخروب.. وشعبة المعلومات توقفهما
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش كشف على 4 منازل في بيت ليف
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

عمارة شلهوب

القضاء ا

القضاء

الكحول

لبنان

هوندا

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-07
Lebanon24
08:16 | 2026-01-07
Lebanon24
08:13 | 2026-01-07
Lebanon24
08:07 | 2026-01-07
Lebanon24
08:06 | 2026-01-07
Lebanon24
08:00 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24