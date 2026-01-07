توقيف مزدوج على خلفية صور منشأة كفرا…

أفادت معلومات خاصة بـ" " بأنّ الجيش، وبعد توقيف العسكري الذي قام بالتصوير داخل منشأة كفرا وتسريب الصور المتداولة، أوقف أيضًا العسكري الذي ظهر في الصور داخل المنشأة.



وبحسب المعطيات، فقد جرى اقتياد الموقوفين إلى ، حيث تُستكمل التحقيقات معهما لمعرفة ملابسات التصوير والتسريب، وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة وفق الأصول.

وعلم ايضا ان عملية التصوير تمت قبل نحو 20 يوما، اي عند اكتشاف المنشأة.