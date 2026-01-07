تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فضل الله: العمل البلدي يجب أن يكون حاضنة للجميع لمواجهة الفتن والانقسامات

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:10
A-
A+

Doc-P-1465019-639033883362978418.jpg
Doc-P-1465019-639033883362978418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدًا من بلدية حارة حريك برئاسة زياد واكد، ضم نائب الرئيس صادق سليم والاعضاء علي سليم، علي الحركة وناهي قماطي هنأه بالأعياد ووضعه في أجواء عمل البلدية ومشاريعها المستقبلية.

بداية، شكر واكد للعلامة فضل الله حسن الاستقبال، وقدّر "مواقفه وكلماته الوحدوية التي تتّسم بالحكمة والعقلانية في مقاربة شؤون هذا الوطن"، وأطلعه على "المشاريع التي أنجزتها البلدية وتلك التي تعمل على إنجازها رغم ضعف الامكانيات".

من جهته، رحّب فضل الله بالوفد، وثمّن "الجهود التي تبذلها البلدية من أجل النهوض بالمجتمع"، مؤكّدًا "أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات في مسيرة الإنماء والتطوير"، مشيرا إلى "رمزية بلدية حارة حريك بما تحمله من تنوّع يعكس الصورة الحقيقية للوطن، الذي لا يُبنى إلا بتضافر جهود جميع أبنائه".

وأكّد "ضرورة تعزيز هذه اللقاءات التي تُحصّن الوحدة الداخلية في مواجهة كل من يسعى إلى إثارة الانقسام والفتن"، وقال:" هناك من يعتاش على هذه الخلافات ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية".

وشدّد على "أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، وعلى أنّه من الناحية الشرعية لا يجوز تجاوز القوانين تحت أي ذريعة"، داعيًا إلى "تضافر جهود البلدية مع الجمعيات الأهلية لتقديم نموذجٍ رائد في العمل البلدي، على أن تكون البلدية حاضنةً للجميع".

وختم لافتا إلى "المسؤولية الملقاة على عاتق علماء الدين في توجيه الناس نحو ضرورة الالتزام بالقوانين والاهتمام بالشأن العام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء في دار إفتاء صيدا أدان مجزرة عين الحلوة واكد وحدة الصف في مواجهة الفتن
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد فضل الله: الحوار الداخلي ضرورة لمواجهة العواصف الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لتعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع العدوّ
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: عملنا ويستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي فالمستثمر الذي يأتي الى لبنان يجب ان يكون مطمئناً أن حمايته لا يجب ان يكون خاضعاً للمزاج السياسي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

علي فضل الله

نائب الرئيس

المستقبل

علي سليم

فضل الله

الله حسن

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-01-07
Lebanon24
08:22 | 2026-01-07
Lebanon24
08:16 | 2026-01-07
Lebanon24
08:13 | 2026-01-07
Lebanon24
08:07 | 2026-01-07
Lebanon24
08:06 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24