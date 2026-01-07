فضل الله: العمل البلدي يجب أن يكون حاضنة للجميع لمواجهة الفتن والانقسامات

استقبل العلامة السيد وفدًا من بلدية حارة حريك برئاسة زياد واكد، ضم صادق سليم والاعضاء ، علي الحركة وناهي قماطي هنأه بالأعياد ووضعه في أجواء عمل البلدية ومشاريعها المستقبلية.



بداية، شكر واكد للعلامة حسن الاستقبال، وقدّر "مواقفه وكلماته الوحدوية التي تتّسم بالحكمة والعقلانية في مقاربة شؤون هذا الوطن"، وأطلعه على "المشاريع التي أنجزتها البلدية وتلك التي تعمل على إنجازها رغم ضعف الامكانيات".



، رحّب فضل الله بالوفد، وثمّن "الجهود التي تبذلها البلدية من أجل النهوض بالمجتمع"، مؤكّدًا "أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات في مسيرة الإنماء والتطوير"، مشيرا إلى "رمزية بلدية حارة حريك بما تحمله من تنوّع يعكس الصورة الحقيقية للوطن، الذي لا يُبنى إلا بتضافر جهود جميع أبنائه".



وأكّد "ضرورة تعزيز هذه اللقاءات التي تُحصّن الوحدة الداخلية في مواجهة كل من يسعى إلى إثارة الانقسام والفتن"، وقال:" هناك من يعتاش على هذه الخلافات ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية".



وشدّد على "أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، وعلى أنّه من الناحية الشرعية لا يجوز تجاوز القوانين تحت أي ذريعة"، داعيًا إلى "تضافر جهود البلدية مع الجمعيات الأهلية لتقديم نموذجٍ رائد في العمل البلدي، على أن تكون البلدية حاضنةً للجميع".



وختم لافتا إلى "المسؤولية الملقاة على عاتق علماء الدين في توجيه الناس نحو ضرورة الالتزام بالقوانين والاهتمام بالشأن العام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل". (الوكالة الوطنية)

