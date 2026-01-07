باسيل والسفير الإيراني يتبادلان التهاني ويبحثان قضايا مشتركة

التقى رئيس " " النائب سفير الجمهورية الإسلامية في السيد مجتبى أماني، يرافقه المستشار السياسي السيد ميثم قهرماني، وذلك بحضور السيد منصور فاضل.وبعد المعايدة لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، كان بحث في عدد من ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأوضاع في لبنان وإيران، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على المنطقة.