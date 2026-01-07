تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل والسفير الإيراني يتبادلان التهاني ويبحثان قضايا مشتركة

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1465021-639033884676294807.webp
Doc-P-1465021-639033884676294807.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، يرافقه المستشار السياسي السيد ميثم قهرماني، وذلك بحضور السيد منصور فاضل.
وبعد المعايدة لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، كان بحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأوضاع في لبنان وإيران، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على المنطقة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا الخارجية والدفاع السوريان يلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التكنولوجيا يلتقي السفير الألماني لبحث سبل التعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير ميشال عيسى من بكركي: غيرتنا مشتركة على لبنان وسلامه
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-01-07
Lebanon24
08:22 | 2026-01-07
Lebanon24
08:16 | 2026-01-07
Lebanon24
08:13 | 2026-01-07
Lebanon24
08:07 | 2026-01-07
Lebanon24
08:06 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24