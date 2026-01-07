فضل الله يرد على تصريحات رجي: حزب الله لا يزال يعيش ثقافة الحرب

علق النائب ردا على سؤال في مجلس النواب على حديث عن نزع سلاح " ":"من الواضح أنه كعنصر ميليشياوي شارك في ضد الشعب اللبناني، لا يميز بين انتمائه إلى المجلس الحربي، وكونه موظفا في ، فهو لا يزال يعيش ثقافة الحرب التي تربى عليها في مدرسة حزبه التي كان من اختصاصها قتل جيشنا الوطني، وتتحين الفرص للانقضاض عليه وعلى الدولة واللبنانيين. ولكن أوهامها ستخيب مجددا".

Advertisement