شقير وصقال التقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي اللبناني الكويتي

عقد مجلس رجال الأعمال اللبناني برئاسة أسعد صقال وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اجتماعا في مقر غرفة وجبل ، تم في خلاله البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وآخر المستجدات في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالشق الاقتصادي.



وحضر الاجتماع بالإضافة إلى شقير وصقال كل من: المجلس جاك غازي صراف (zoom)، هادي سوبرة، ألفونس ديب، حسين بطل، نجوى الخطيب، أنطوان بارود، فوزي تامر، جو حاتم وماهر رحم.



بدايةً، نوه شقير بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط لبنان بدولة الشقيقة وبوقوفها الدائم إلى جانب لبنان في السراء والضراء، مؤكدا "حرص اللبنانيين القوي على الحفاظ على أفضل العلاقات مع الكويت، والعمل على تحقيق تقدم مستدام على مختلف المسارات لا سيما على المستوى الإقتصادي".



وأكد شقير دعمه للجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال اللبناني الكويتي والخطوات التي يتخذها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية..



بدوره شكر صقال شقير على دعمه للمجلس وما يقوم به من أجل حماية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني لا سيما تفعيل علاقات الأخير مع القطاع الخاص العربي والأجنبي لفتح فرص جديدة أمام اللبنانيين.



وإذ نوه صقال بالنشاطات التي قام بها المجلس خلال العام 2025، شدد على "أهمية تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يشكل ركيزة أساسية لعودة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية والكويتية إلى طبيعتها".



وثمن صقال مجيء الأشقاء الكويتيين إلى لبنان خلال فترة الأعياد مرحباً بهم في بلدهم الثاني، وقال:" إن حضورهم إلى لبنان هو حضور مبارك ونأمل أن يعودوا لقضاء عطلهم في ربوع بلدنا الذي يحبهم ويحبونه".



وأشار صقال إلى أن المجلس سيقوم بعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها التقدم على مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، سيتم الإعلان عنها قريباً.



وختاما، كان نقاش مطول حول برنامج عمل المجلس للعام 2026، كما جرى التداول بآخر المستجدات الاقتصادية اللبنانية ومنها موسم الأعياد ومشروع قانون الفجوة المالية. (الوكالة الوطنية)

