تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماع وزاري بين الحجار وسلامة لمناقشة شؤون مشتركة
Lebanon 24
07-01-2026
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه في الوزارة،
وزير الثقافة
غسان سلامة
.
وتم في خلال اللقاء بحث عدد من
القضايا
ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلّق بالتعاون بين الوزارتين إضافة الى شؤون عامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برئاسة الحجار.. اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية
Lebanon 24
برئاسة الحجار.. اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية
07/01/2026 15:36:34
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خطط سلامة وطوارئ… اجتماع وزاري موسع لضمان موسم تزلج آمن ومنظم
Lebanon 24
خطط سلامة وطوارئ… اجتماع وزاري موسع لضمان موسم تزلج آمن ومنظم
07/01/2026 15:36:34
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
07/01/2026 15:36:34
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة: نطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الأميركي المستمر ضدنا
Lebanon 24
مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة: نطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الأميركي المستمر ضدنا
07/01/2026 15:36:34
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية
وزير الثقافة
أحمد الحجار
غسان سلامة
القضايا
الحجار
ون بين
حجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
شقير ومجلس كتّاب العدل يبحثان آفاق التعاون
Lebanon 24
شقير ومجلس كتّاب العدل يبحثان آفاق التعاون
08:33 | 2026-01-07
07/01/2026 08:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
Lebanon 24
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
08:22 | 2026-01-07
07/01/2026 08:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
08:16 | 2026-01-07
07/01/2026 08:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
08:13 | 2026-01-07
07/01/2026 08:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
Lebanon 24
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
08:07 | 2026-01-07
07/01/2026 08:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:33 | 2026-01-07
شقير ومجلس كتّاب العدل يبحثان آفاق التعاون
08:22 | 2026-01-07
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
08:16 | 2026-01-07
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
08:13 | 2026-01-07
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
08:07 | 2026-01-07
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
08:06 | 2026-01-07
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24