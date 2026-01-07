مرقص استقبل العميري واثنى على جهود الاتحاد

استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة، رئيس "بيت الكويت للأعمال الوطنية" الدكتور يوسف العميري، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي.



وشكر العميري الوزير مرقص، ومن خلاله " "، ل"جهودهم الكبيرة في إحتضان الإتحاد العربي لوسائل الإعلام والذكاء الإصطناعي الذي سيكون مقره في ".

كما خص العميري بالشكر والمغتربين يوسف رجي وسفير لبنان في القاهرة و مندوب لبنان العربية" الذين ساهموا جميعاً في دعم هذا الإتحاد".

و تمنى العميري أن يكون هذا الإتحاد ، الذي يضم جميع في الوطن العربي "منبرا و داعما للقضايا التي تهم لبنان وأن يضم كما من الإعلاميين اللبنانيين الذين يستطيعون مساعدة بلدهم من خلال مشاركتهم في الإتحاد"، مكررا شكره للوزير مرقص على "دوره المميز ومساهمته في إنجاح هذا الإتحاد".



بدوره، نوه الكعكي بالوزير مرقص، واصفا اياه "بالوزير المميز" في لبنان والعالم العربي "، وقال انه "يتفهم قضايا الإعلام و يدعمها باندفاع".

وإذ أعرب الكعكي عن دعمه للإتحاد برئاسة العميري، رأى "أن الأهم هو العودة إلى لبنان الذي على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة والحرب ، يبقى البلد العربي الأول في الحرية في العالم، وهو البلد الوحيد الذي يستطيع أي مواطن أن ينتقد أي مسؤول" ، لافتاً الى ان "أن هذا الأمر غير موجود، إلا في لبنان، حتى في الدول الأوروبية التي تدعي الحريات".



وشكر الكعكي العميري على اختياره لبنان مقراً للإتحاد، لافتا الى "ان الكويتيين مميزون لجهة محبتهم للبنان وأول المساعدات في مرحلة الحرب كانت من الكويت التي لم تتقاعس يوماً عن دعم لبنان".

