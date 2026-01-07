تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مرقص استقبل العميري واثنى على جهود الاتحاد

Lebanon 24
07-01-2026 | 07:25
استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة،  رئيس "بيت الكويت للأعمال الوطنية" الدكتور يوسف العميري، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي.
 
وشكر العميري الوزير مرقص، ومن خلاله "الحكومة اللبنانية"،  ل"جهودهم الكبيرة في إحتضان الإتحاد العربي لوسائل الإعلام والذكاء الإصطناعي  الذي سيكون مقره في لبنان".
كما خص العميري  بالشكر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفير لبنان في القاهرة و مندوب لبنان في الجامعة العربية" الذين ساهموا جميعاً في دعم هذا الإتحاد".
و تمنى العميري أن يكون هذا الإتحاد ، الذي يضم جميع وسائل الإعلام في الوطن العربي "منبرا و داعما للقضايا التي تهم لبنان وأن يضم كما من الإعلاميين اللبنانيين الذين يستطيعون مساعدة بلدهم من خلال مشاركتهم في الإتحاد"، مكررا شكره للوزير مرقص على "دوره المميز ومساهمته في إنجاح  هذا الإتحاد".

بدوره، نوه الكعكي بالوزير مرقص، واصفا اياه  "بالوزير المميز" في لبنان والعالم العربي "، وقال انه "يتفهم قضايا الإعلام و يدعمها  باندفاع". 
وإذ أعرب الكعكي عن دعمه للإتحاد برئاسة العميري، رأى "أن الأهم هو العودة إلى لبنان الذي على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة والحرب الإسرائيلية، يبقى البلد العربي الأول في الحرية في العالم، وهو البلد الوحيد الذي يستطيع أي مواطن أن ينتقد أي مسؤول" ، لافتاً  الى ان "أن هذا الأمر غير موجود، إلا في لبنان، حتى في الدول الأوروبية التي تدعي الحريات".

وشكر الكعكي العميري على اختياره لبنان مقراً للإتحاد، لافتا الى "ان الكويتيين مميزون لجهة محبتهم للبنان وأول المساعدات في مرحلة الحرب كانت من الكويت التي لم تتقاعس يوماً عن دعم لبنان".
