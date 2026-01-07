إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب

أصدر وزير العمل اليوم قراراً قضى بإقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفتهم الأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب الاستقدام .

