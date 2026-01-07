مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
07-01-2026 | 08:22
كتب النائب  ايهاب مطر عبر صفحته  على منصة "اكس" :"تابعتُ قضبة البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر – طرابلس، وتواصلتُ مع رئيس البلدية عبد الحميد كريمة ورئيس هيئة الإغاثة العميد بسّام نابلسي، من أجل تسريع الإجراءات المطلوبة لتخصيص بدل إيواء للعائلات التي غادرت منازلها.*

وأكد الجانبان حرصهما الشديد على تأمين كل ما هو مطلوب لناحية إيواء العائلات من جهة وترميم المبنى وإعادة تأهيله من جهة أخرى. ووضعت امكاناتي في خدمة البلدية والهيئة".
