مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر

كتب النائب ايهاب مطر عبر صفحته على منصة "اكس" :"تابعتُ قضبة البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر – ، وتواصلتُ مع رئيس البلدية ورئيس العميد بسّام نابلسي، من أجل تسريع الإجراءات المطلوبة لتخصيص بدل إيواء للعائلات التي غادرت منازلها.*



وأكد الجانبان حرصهما الشديد على تأمين كل ما هو مطلوب لناحية إيواء العائلات من جهة وترميم المبنى وإعادة تأهيله من جهة أخرى. ووضعت امكاناتي في خدمة البلدية والهيئة".

