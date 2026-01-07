كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"

كتب النائب عبر منصة "اكس":" منذ سنوات ونحن نتابع واقع المباني المهددة في ضهرالمغر عبر مبادرة فردية، ونردد ان الدولة مطالبة بتحرك جدي وشامل لأن مبادرتنا الفردية لا تكفي. للأسف، اليوم الكارثة تحيط بالأهالي… اجرينا الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية للانقاذ ولتفادي الأعظم، وطالبنا بفتح المدرسة الفندقية في الميناء لاستقبال العائلات التي تسكن المباني المهددة! نكرر، الدولة تبقى المسؤولة الأولى والأخيرة عن معالجة هذا الواقع الكارثي وعليها المبادرة فوراً!".

