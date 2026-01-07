بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه

بعد ظهور تصدعات كبيرة في مبنى في المغر في ، توجّه رئيس بلدية المدينة يُرافقه عدد من البلديّ وقائد شرطة بلدية طرابلس النقيب للاطلاع على أوضاع المبنى الذي أُخلي من سكانه، بعدما انهار جزء منه، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين.

وحضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تحسبًا لأي طارئ، فيما لم تُسجّل أي إصابات.

وأكد السكان أن المباني المجاورة متصدعة وآيلة للسقوط في أيّ لحظة، خصوصاً بعد الانهيار الجزئي للمبنى، وسط انتشار الجيش في المكان.



وفي هذا السياق، اتصل رئيس البلدية بمدير المعهد الفني الفندقي في طرابلس خليل لاستقبال العائلات في الفندق التابع للمعهد، وذلك بعد موافقة مدير عام التعليم المهني الدكتورة هنادي .

وأفادت مصادر ميدانية أنّ المبنى الذي أُخلي يضمّ حوالي 32 شقة سكنية.