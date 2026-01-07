تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:03
بعد ظهور تصدعات كبيرة في مبنى في منطقة ضهر المغر في طرابلس، توجّه رئيس بلدية المدينة عبد الحميد كريمة يُرافقه عدد من أعضاء المجلس البلديّ وقائد شرطة بلدية طرابلس النقيب صلاح الدين الأيوبي للاطلاع على أوضاع المبنى الذي أُخلي من سكانه، بعدما انهار جزء منه، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين.
 
وحضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تحسبًا لأي طارئ، فيما لم تُسجّل أي إصابات.
 
وأكد السكان أن المباني المجاورة متصدعة وآيلة للسقوط في أيّ لحظة، خصوصاً بعد الانهيار الجزئي للمبنى، وسط انتشار الجيش في المكان.

وفي هذا السياق، اتصل رئيس البلدية بمدير المعهد الفني الفندقي في طرابلس خليل الخليل لاستقبال العائلات في الفندق التابع للمعهد، وذلك بعد موافقة مدير عام التعليم المهني الدكتورة هنادي بري.
 
وأفادت مصادر ميدانية أنّ المبنى الذي أُخلي يضمّ حوالي 32 شقة سكنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
