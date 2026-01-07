شهيدٌ... هذه هويّة المُستهدف في "غارة جويا"

أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد المواطن من بلدة الجميجمة، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة، في بلدة .

وكانت أشارت أيضاً إلى إصابة بجروحٍ في الغارة.