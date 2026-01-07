تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شهيدٌ... هذه هويّة المُستهدف في "غارة جويا"
Lebanon 24
07-01-2026
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن إستشهاد المواطن
حسين حمزة
من بلدة الجميجمة، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة، في بلدة
جويا
.
وكانت
وزارة الصحة
أشارت أيضاً إلى إصابة
شخص آخر
بجروحٍ في الغارة.
