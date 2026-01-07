تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مقترحات قانونية لتعزيز حقوق المرأة والقاصرات في لبنان

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:25
A-
A+

Doc-P-1465098-639034000642060385.webp
Doc-P-1465098-639034000642060385.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسلّم عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور ينال صلح مجموعة من اقتراحات تعديل القوانين اللبنانية، المنبثقة عن اللقاء الذي استضافته الجمعيّة اللبنانيّة للدّراسات والتّدريب في قاعة القرية الزراعية في سهل بعلبك، تحت عنوان: "آلية تطبيق القانون الخاصّ بحماية المرأة والعوائق التي تحول دون تطبيقه"، والذي كان قد شارك فيه النائب صلح إلى جانب المدعي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو، والمحامي وفاء فخر الدين، وذلك ضمن مشروع "بناء قدرات أهالي بعلبك" الذي تنفّذه الجمعية بالشراكة مع Mennonite Central Committee وCanadian Foodgrains Bank.

وتضمّنت المقترحات "مجموعة من التعديلات القانونية الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة والفتيات القاصرات، وسدّ الثغرات التي تتيح الإفلات من العقاب في قضايا حسّاسة، أبرزها:

قانون الجنسية: اقتراح تعديل القانون بما يسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، على قدم المساواة مع الرجل اللبناني.

المادة 515 من قانون العقوبات (إغواء قاصر): تشديد العقوبات على كل من يُغوي قاصرًا دون سن الخامسة عشرة بهدف ارتكاب فعل جرمي، ومنع أي تخفيف للعقوبة أو تبرير الجريمة تحت أي ذريعة، بما فيها الزواج اللاحق.

المادة 518 من قانون العقوبات (زواج الفاعل من الضحية): إلغاء أو تعديل النص القانوني بما يمنع إسقاط الملاحقة أو تخفيف العقوبة في حال زواج الفاعل من الضحية، لا سيّما في القضايا التي تطال القاصرات".

وأشار صلح أمام الوفد إلى أن "الدور الأساسي للنائب في البرلمان اللبناني هو التشريع"، مثنيًا على "أهميّة اللقاءات الحوارية التي تُنتج مخرجات قانونية قابلة للترجمة التشريعية، انطلاقًا من قناعته بأن المواطن هو أساس التشريع وهدفه".

وقال: "سأكون دائمًا صلة الوصل بين المواطنين والدولة، وعلى أتمّ الاستعداد لنقل التوصيات إلى الجهات المعنية واللجان المختصّة لما في ذلك من خدمة للمجتمع وتطوير العمل التشريعي".

وختم صلح معلنًا "الدعم الكامل لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، فالعدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بإزالة كل أشكال التمييز"، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى "أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء المجتمع في مختلف المجالات، لأن الشراكة الحقيقية هي الأساس في بناء دولة عادلة وقوية تحمي جميع أبنائها دون استثناء". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجاة عروس في إيران تُسلّط الضوء على حقوق المرأة في مواجهة العنف الأسري
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق بين تلفزيون لبنان و"مهارات" لتعزيز حضور النساء في الإعلام العام
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: المشروع ناقص قانونياً ومالياً ويهدد حقوق المودعين
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن روسيا تنتهك قوانين الاتحاد
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المدعي العام

الاستئناف

اللبنانية

البرلمان

العقوبات

بات على

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07
Lebanon24
10:49 | 2026-01-07
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07
Lebanon24
10:44 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24