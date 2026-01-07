تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الخطيب يلتقي أمين سر التقدمي الاشتراكي
Lebanon 24
07-01-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، ظهر اليوم، في مقر المجلس طريق
المطار
، الوزير السابق الدكتور فايز شكر.
وعرض شكر مع الشيخ الخطيب الأوضاع العامة وبحث معه في مستجدات قضية النقيب المتقاعد المخطوف أحمد شكر.
وعلى الأثر، قال شكر: "تشرفت بزيارة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في هذا الصرح الوطني الكبير الجامع والحاضن لكل اللبنانيين دائما وأبدا. وكانت مناسبة تم التطرق فيها إلى مسائل سياسية لها علاقة بموضوع البلد وما يتعرض له، ثم تشاورنا معه في موضوع اختطاف النقيب المتقاعد أحمد شكر، وإن شاء الله الأمور ستكون إيجابية، بعدما نطلع على نهاية التحقيق عندما يصل إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".
واستقبل الخطيب أمين سر
الحزب التقدمي الاشتراكي
ظافر ناصر، الذي اطمأن إلى صحته، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في الأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة، في ظل استمرار العدوان
الإسرائيلي
واحتلاله الاراضي
اللبنانية
، وتم التشديد على انجاز الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية وادانة العدوان الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقات الدولية وينتهك آليات عمل الميكانيزم.
كما استقبل الخطيب رئيس مجلس مستشفى الزهراء الجامعي البروفيسور يوسف فارس مع وفد مجلس الادارة هنأه بالعام الجديد واطلعه على أوضاع المستشفى. (الوكالة الوطنية)
الحزب التقدمي الاشتراكي
الوكالة الوطنية
الإسرائيلي
علي الخطي
نائب رئيس
اللبنانية
إسرائيل
الدستور
تابع
