Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نقيب مستوردي السيارات المستعملة يزور المدير العام لمرفأ بيروت مهنئًا

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:46
Doc-P-1465128-639034049144783686.webp
Doc-P-1465128-639034049144783686.webp photos 0
زار نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي،مهنئا إيّاه بتسلّمه مهامه الجديدة، متمنيًا" أن يعود المرفأ إلى ازدهاره السابق وحالته الطبيعية، وأن يستعيد دوره كأحد أهم المرافئ في المنطقة.

وفي بيان له، وصف قزي اللقاء بالمثمر. واوضح  أنّه جرى خلال اللقاء "طرح عدد من المشاكل المتراكمة، أبرزها تأخير جلب الحاويات وبطء تفريغ السيارات المستوردة، كاشفاً عن ان النفي وعد بإستقدام آلإيات جديدة لمعالجة هذه المشكلة".

واوضح قزي انه "جرى التطرق ايضاً الى مسألة العمولات التي تُستوفى على الإيصالات الصادرة عن المرفأ في المصارف، حيث يتقاضى المصرف عمولة عن كل وصل. وتمّ اقتراح جمع هذه الإيصالات بحيث تُستوفى العمولة مرة واحدة فقط".

وكشف قزّي عن أنّه جرى "طرح فكرة إنشاء منطقة حرّة في المرفأ، لافتًا إلى أنّ اجتماعات لاحقة ستُعقد لبحث هذا الموضوع ومتابعته".

وأشار قزّي إلى "أنّ المدير العام للمرفأ كان متجاوبًا"، وأكّد "أنّ الإدارة ستعمل على معالجة أي تأخير، وستبذل كل ما يلزم لإستقطاب بواخر إضافية وزيادة حركة المرفأ، ومعالجة أي مشكلات قد تعيق العمل".
 
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المدير العام

بيروت

إيلي

دارت

تابع
