جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالصورة... أُوقِفَ بالجرم المشهود في الأشرفية وهذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:44
Doc-P-1465129-639034050241006526.png
Doc-P-1465129-639034050241006526.png photos 0
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كافة أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وضمن سياق الحملة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للحد من هذه الجرائم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة حول قيام شخص بترويج المخدرات في الاشرفية على متن سيارة أجرة.
وبنتيجة المتابعة، قامت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 26-12-2025، بنصب كمين محكم في المحلّة عينها ادى الى توقيف السيارة وسائقها، أثناء قيامه بترويج المخدرات بالجرم المشهود، ويُدعى:
 -م. ج. (مواليد عام 1981، لبناني)
 بتفتيشه والسيارة، عثر على ما يلي:
-حوالي /72/ ظرفًا من مادة الكوكايين
-/34/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف
-/11/ كيسًا من مادة الماريجوانا
-حبوب مخدرة وعقاقير كيتامين
-مبلغ ماليّ
سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، والتحقيق جار تحت اشراف القضاء.
 
 
May be an image of ‎text that says '‎قوء فوىالنالفالخي الأم الداخلي لام 1 يروّح المخدرات في <a class='entities-links' href='/entity/1926910269/الأشرفية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الأشرفية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الأشرفية&id=165363&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الأشرفية</a> على متن سيار رة أجرة، فأوقفته المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية المديرية العة لقوى الأمن الداخلي <a class='entities-links' href='/entity/3931423855/شعبة-العلاقات/ar/1?utm_term=PublicFigures-شعبة-العلاقات&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-شعبة-العلاقات&id=460895&catid=0&pagetype=PublicFigures'>شعبة العلاقات</a> العاقة خدمة ثقة شراكة ABИ @lebisf O DXfO@lebis OX www.isf.gov.lb‎'‎
 
قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء

الماري

لبنان

