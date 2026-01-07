تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام استقبل البخاري ولاكروا... والتقى بلاسخارت وجمعية المقاصد

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:46
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا السفير السعودي وليد البخاري. وخلال اللقاء، جرى استعراض مختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافةً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية، وتطبيق القرارات المتعلّقة بفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
 
 
جان بيار لاكروا

كما استقبل الرئيس سلام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا، يرافقه وفد، حيث تناول البحث الأوضاع الراهنة، ولا سيّما في الجنوب، ومرحلة ما بعد "اليونيفيل".

بلاسخارت

كذلك استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بآخر المستجدات في الجنوب, كما واطلع منها على اجواء اجتماع الميكانيزم اليوم.

جمعية المقاصد

واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنّو، حيث دعوه إلى المشاركة في الإفطار الرمضاني السنوي.

جمعية اموالنا لنا

كذلك استقبل الرئيس سلام وفدًا من جمعية "أموالنا لنا" برئاسة فراس طنوس، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس موضوع قانون الفجوة المالية الذي أُحيل إلى المجلس النيابي، واطلعناه على موقفنا من القانون. وبدورنا، نقلنا إليه هواجسنا، وسنتابع مع المجلس النيابي التعديلات التي نسعى إليها، خصوصًا أن مثل هذا القانون يُعدّ مجحفًا بحق المودعين جميعًا. ونحن نطالب بقانون يحمي جميع المواطنين ويصون حقوقهم".
