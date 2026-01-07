سلام استقبل البخاري ولاكروا... والتقى بلاسخارت وجمعية المقاصد

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا السفير السعودي وليد البخاري. وخلال اللقاء، جرى استعراض مختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين والإقليمية، إضافةً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية، وتطبيق القرارات المتعلّقة بفرض سيادة كامل الأراضي اللبنانية.

جان بيار لاكروا



كما استقبل الرئيس سلام وكيل لعمليات السلام جان-بيار لاكروا، يرافقه وفد، حيث تناول البحث الأوضاع الراهنة، ولا سيّما في الجنوب، ومرحلة ما بعد "اليونيفيل".



بلاسخارت



كذلك استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بآخر المستجدات في الجنوب, كما واطلع منها على اجواء اجتماع الميكانيزم اليوم.



جمعية المقاصد



واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنّو، حيث دعوه إلى المشاركة في الإفطار الرمضاني السنوي.



جمعية اموالنا لنا



كذلك استقبل الرئيس سلام وفدًا من جمعية "أموالنا لنا" برئاسة فراس طنوس، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع موضوع قانون الفجوة المالية الذي أُحيل إلى المجلس النيابي، واطلعناه على موقفنا من القانون. وبدورنا، نقلنا إليه هواجسنا، وسنتابع مع المجلس النيابي التعديلات التي نسعى إليها، خصوصًا أن مثل هذا القانون يُعدّ مجحفًا بحق المودعين جميعًا. ونحن نطالب بقانون يحمي جميع المواطنين ويصون حقوقهم".