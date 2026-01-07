تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الدفاع المدني يحذر المواطنين من الاقتراب من المباني المهددة بالانهيار

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:54
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "غرفة عمليات المديرية تلقت، الساعة 1,45 من ظهر اليوم، اتصالا أن أحد المباني في منطقة ضهر المغر – طرابلس معرض لخطر الانهيار"، وقالت:  "على الفور، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، بما في ذلك إخلاء المبنى وقاطنيه، وإخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي، ومنع اقتراب المواطنين من محيط الموقع تحسبا لأي مخاطر محتملة. كما نسقت فرق الدفاع المدني مع الجهات الأمنية المختصة وبلدية طرابلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومتابعة الوضع عن كثب، حفاظا على سلامة المواطنين، مع التشديد على ضرورة التقيد بتعليمات عناصر الدفاع المدني، وبعد اخلائه انهار المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، ولم يُسجَّل وقوع إصابات".
وحذرت المديرية المواطنين من "الاقتراب من المباني المجاورة المهددة بالانهيار"، داعية إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".
 
