الدفاع المدني يحذر المواطنين من الاقتراب من المباني المهددة بالانهيار

أعلنت والعلاقات العامة في في بيان، أن "غرفة عمليات المديرية تلقت، الساعة 1,45 من ظهر اليوم، اتصالا أن أحد المباني في المغر – معرض لخطر الانهيار"، وقالت: "على الفور، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، بما في ذلك إخلاء المبنى وقاطنيه، وإخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي، ومنع اقتراب المواطنين من محيط الموقع تحسبا لأي مخاطر محتملة. كما نسقت فرق الدفاع المدني مع الجهات الأمنية المختصة وبلدية طرابلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومتابعة الوضع عن كثب، حفاظا على سلامة المواطنين، مع التشديد على ضرورة التقيد بتعليمات عناصر الدفاع المدني، وبعد اخلائه انهار المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، ولم يُسجَّل وقوع إصابات".وحذرت المديرية المواطنين من "الاقتراب من المباني المجاورة المهددة بالانهيار"، داعية إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".