Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين… أسلحة وذخائر بقبضة القوى الأمنية

Lebanon 24
07-01-2026 | 12:13
صدر عن قيادة الجيش اللبنانيمديرية التوجيه، بيان أفاد بأن وحدات من الجيش نفّذت، في إطار ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن، عمليات دهم في منطقتي وادي عطا – عرسال والقصر – الهرمل، أسفرت عن توقيف المواطن (ع.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبط كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد مخدّرة وأعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التبانةطرابلس المواطن (ع.ح.) لإقدامه على إطلاق النار على أحد المواطنين بواسطة سلاح حربي بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، ما أدى إلى مقتله، على خلفية خلافات سابقة.

وأشار البيان إلى تسليم المضبوطات، وبدء التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
