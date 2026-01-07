الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين… أسلحة وذخائر بقبضة القوى الأمنية

صدر عن – ، بيان أفاد بأن وحدات من الجيش نفّذت، في إطار ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن، عمليات دهم في منطقتي وادي عطا – والقصر – ، أسفرت عن توقيف المواطن (ع.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبط كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد مخدّرة وأعتدة عسكرية.



كما أوقفت دورية من في منطقة – المواطن (ع.ح.) لإقدامه على إطلاق النار على أحد المواطنين بواسطة سلاح حربي بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، ما أدى إلى مقتله، على خلفية خلافات سابقة.



وأشار البيان إلى تسليم المضبوطات، وبدء التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.

