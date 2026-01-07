تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مطر: لجنة المال استكملت دراسة مخصصات الثقافة والتربية
Lebanon 24
07-01-2026
|
13:02
A-
A+
كتب النائب
إيهاب مطر
عبر منصة "إكس" أن
لجنة المال
والموازنة النيابية استكملت، اليوم، دراسة مخصّصات
وزارة الثقافة
ووزارة التربية والتعليم العالي، التي تحظى بثاني أكبر موازنة بين الوزارات.
وأشار مطر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارتان في خدمة المجتمع والجيل الصاعد، مثنيًا على العمل الدؤوب والمتواصل الذي تقومان به. كما لفت إلى الحرص الذي أبدته وزيرة التربية ريما كرامي على مواصلة تحسين المستوى التعليمي في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة، بالتوازي مع السعي إلى تحسين أوضاع ومعاشات الأساتذة والمعلمين.
