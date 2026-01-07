إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة.. كلاب شاردة تهاجم مخيم للنازحين السوريين في بعلبك

هاجمت مجموعة من الكلاب الشاردة مخيمًا للنازحين السوريين في محيط بلدة شرق ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل يُدعى علي، تعرضت فروة رأسه للتمزق جراء العض، إضافة إلى إصابة شقيقته ووالدته وجدته. وقد نُقل المصابون إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement