تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة.. كلاب شاردة تهاجم مخيم للنازحين السوريين في بعلبك
Lebanon 24
07-01-2026
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجمت مجموعة من الكلاب الشاردة مخيمًا للنازحين السوريين في محيط بلدة
الطيبة
شرق
بعلبك
، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل يُدعى علي، تعرضت فروة رأسه للتمزق جراء العض، إضافة إلى إصابة شقيقته ووالدته وجدته. وقد نُقل المصابون إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: القوات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة
Lebanon 24
التلفزيون السوري: القوات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة
08/01/2026 00:50:10
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في مدينة حماة
Lebanon 24
مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في مدينة حماة
08/01/2026 00:50:10
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 10 من أفراد الشرطة في مواجهات مع الحريديم بالقدس واعتقال 4 مشتبهين
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 10 من أفراد الشرطة في مواجهات مع الحريديم بالقدس واعتقال 4 مشتبهين
08/01/2026 00:50:10
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
08/01/2026 00:50:10
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان 24
الطيبة
لبنان
الطيب
العلا
فيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
Lebanon 24
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
16:45 | 2026-01-07
07/01/2026 04:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني ينفي شائعات مواقع التواصل
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني ينفي شائعات مواقع التواصل
16:31 | 2026-01-07
07/01/2026 04:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتراق منزل في صيدا القديمة نتيجة ماس كهربائي
Lebanon 24
احتراق منزل في صيدا القديمة نتيجة ماس كهربائي
16:05 | 2026-01-07
07/01/2026 04:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
Lebanon 24
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
15:57 | 2026-01-07
07/01/2026 03:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة
Lebanon 24
في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة
15:37 | 2026-01-07
07/01/2026 03:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:00 | 2026-01-07
07/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:45 | 2026-01-07
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
16:31 | 2026-01-07
الصليب الأحمر اللبناني ينفي شائعات مواقع التواصل
16:05 | 2026-01-07
احتراق منزل في صيدا القديمة نتيجة ماس كهربائي
15:57 | 2026-01-07
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
15:37 | 2026-01-07
في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة
15:20 | 2026-01-07
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 00:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24