أعلن الجيش أنه استهدف اليوم عنصراً من الوحدة الجوية (127) التابعة لحزب الله، مشيرا الى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية ويُعدّ الثاني من الوحدة الجوية الذي تم استهدافه خلال اليومين الأخيرين.

