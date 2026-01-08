تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المجلس الشيعي الأعلى يحذر من "مواقف رخيصة" تطال عقائد ومراجع الطائفة الشيعية

Lebanon 24
08-01-2026 | 00:34
Doc-P-1465289-639034545254430439.png
Doc-P-1465289-639034545254430439.png photos 0
صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:

"يرصد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ فترة، عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، مواقف سياسية وإعلامية، تُمعن في التجني والتطاول على الطائفة الإسلامية الشيعية وعقائدها ومراجعها الدينية وعلمائها في لبنان والعالم.
وقد آثر المجلس طويلا عدم الرد على هذه المواقف والإنزلاق إلى ردود الفعل التي لا تأتلف مع الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، وفي ظل الهجمة السياسية الداخلية على طائفة قدمت للوطن أغلى ما تملك في سبيل حريته وسيادته وكرامته.
كما راهن المجلس على موقف حازم للسلطات السياسية والقضائية من أجل لجم وردع هذه المواقف من خلال القوانين المرعية الإجراء، ولكن راعه أن هذه السلطات إعتصمت بالصمت المطبق حيال هذا التطاول.
لذلك، يعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رفضه واستنكاره الشديدين لهذه المواقف الرخيصة والمدفوعة كما يبدو بإرادات سياسية داخلية وخارجية، ويطالب السلطات المختصة بالقيام بواجبها الوطني والدستوري بوضع حد لهذا التطاول والبذاءة التي فاقت كل حد.
ويحذر المجلس من إستمرار هذه التجاوزات اللااخلاقية واللاوطنية، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، ورفع دعاوى قضائية ويحمّل السلطات الرسمية كامل المسؤولية في حال استمرار أصحاب هذه التجاوزات في غيهم، وذلك حرصا منه على الوحدة الوطنية في مواجهة الرياح المسمومة التي يتعرض لها البلد".
 
