"ملتقى التأثير المدني": عودوا إلى الدستور

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس" : "لا يستقيم صون الوطن، وخيار دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة فيه، سوى بجرأة أخلاقية تستند إلى موجب تطبيق بكامل مندرجاته، بعيدا من تدوير الزوايا والتذاكي وتجهيل أفعال المخالفة هنا وثمة".

أضاف: " إن الجرأة الأخلاقية يعيشها أولئك المتنزهون عن أي حسابات شخصية أو طموحات سلطوية. معها تسقط المسايرات، وضحكات التلاقي على تمييع الحقوق والسيادة".

ختم: "عودوا إلى الدستور، هناك خلاص حقيقي ينقذ ما تبقى من فرصة".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية ، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بمعادلة تقول: "يبني الدولة رجالات ونساء يتبنون النزاهة نهج حكم".



