"الثنائي" يعيد ترتيب لوائحه: رفع نسبة الاقتراع اولا

تشير معلومات سياسية متقاطعة إلى أنّ هناك محاولات مستمرة يقوم بها " " لإعادة ترتيب لوائحه بشكل هادئ ومدروس.وتشمل هذه الخطوات عمليات استبدال عدد من النواب الحاليين، إلى جانب نقل بعضهم من دوائر إلى أخرى، في سياق مراجعة شاملة لخارطة الترشيحات.الهدف الأساسي من هذه العملية، بحسب مطّلعين، يتمثل في الوصول إلى أفضل تشكيلة ممكنة من المرشحين القادرين على رفع نسبة الاقتراع وضمان الحضور الأقوى داخل المقبل.