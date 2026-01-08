تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الثنائي" يعيد ترتيب لوائحه: رفع نسبة الاقتراع اولا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1465308-639034568855013955.jpg
Doc-P-1465308-639034568855013955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير معلومات سياسية متقاطعة إلى أنّ هناك محاولات مستمرة يقوم بها "الثنائي الشيعي" لإعادة ترتيب لوائحه الانتخابية بشكل هادئ ومدروس.
وتشمل هذه الخطوات عمليات استبدال عدد من النواب الحاليين، إلى جانب نقل بعضهم من دوائر إلى أخرى، في سياق مراجعة شاملة لخارطة الترشيحات.
الهدف الأساسي من هذه العملية، بحسب مطّلعين، يتمثل في الوصول إلى أفضل تشكيلة ممكنة من المرشحين القادرين على رفع نسبة الاقتراع وضمان الحضور الأقوى داخل البرلمان المقبل.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نسبة الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تجاوزت حتى الآن الـ 60% (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" متفاهم على الحصص والتحالفات وهاجس" التيار" الحفاظ على عدد النواب
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أنصار "الثنائي الشيعي" يستقبلون البابا ورسالة من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

البرلمان

القادري

الثنائي

الشيعي

القادر

قادري

شيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-08
Lebanon24
02:43 | 2026-01-08
Lebanon24
02:36 | 2026-01-08
Lebanon24
02:30 | 2026-01-08
Lebanon24
02:25 | 2026-01-08
Lebanon24
02:19 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24