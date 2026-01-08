تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
غضب وتساؤلات.. قرار بمنع استيراد اللحوم من لبنان
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-01-2026
|
02:15
اتخذت السلطات الاذربيجانية قرارا بمنع استيراد اللحوم من
لبنان
، وذلك وسط انتشار الحمى القلاعية التي ضربت الابقار.
وعلم "
لبنان24
" من مصادر أن القرار شمل محافظتي
عكار
وبعلبك-الهرمل.
وحسب المصدر، ليس لبنان وحده الذي اتّخذ هذا القرار بحقه، إذ ان دولة أخرى اكتُشف فيها انتشار المرض، وتم اتخاذ الإجراءات نفسها.
أصحاب مزارع كبيرة في لبنان تواصل معهم "لبنان24"، حمّلوا الجهات المسؤولة تداعيات هذا الأمر، مؤكدين أن
وزارة الزراعة
لا تزال مستمرة بعمليات التلقيح، إلا أنّ ذلك لا يلغي ضرورة المحاسبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة، وسط أعمال التهريب التي تحصل على الحدود، ما فاقم الأزمة.
واعتبر أصحاب المزارع أن ما يحصل هو نتيجة تقصير
الجهات الرسمية
بضبط السوق، ما سيؤثر على عشرات الآلاف من العائلات التي تعتاش من هذا القطاع.
المصدر:
لبنان 24
