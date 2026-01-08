تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غضب وتساؤلات.. قرار بمنع استيراد اللحوم من لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1465311-639034570277782446.jpg
Doc-P-1465311-639034570277782446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتخذت السلطات الاذربيجانية قرارا بمنع استيراد اللحوم من لبنان، وذلك وسط انتشار الحمى القلاعية التي ضربت الابقار.
وعلم "لبنان24" من مصادر أن القرار شمل محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل.
وحسب المصدر، ليس لبنان وحده الذي اتّخذ هذا القرار بحقه، إذ ان دولة أخرى اكتُشف فيها انتشار المرض، وتم اتخاذ الإجراءات نفسها.
أصحاب مزارع كبيرة في لبنان تواصل معهم "لبنان24"، حمّلوا الجهات المسؤولة تداعيات هذا الأمر، مؤكدين أن وزارة الزراعة لا تزال مستمرة بعمليات التلقيح، إلا أنّ ذلك لا يلغي ضرورة المحاسبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة، وسط أعمال التهريب التي تحصل على الحدود،  ما فاقم الأزمة.
واعتبر أصحاب المزارع أن ما يحصل هو نتيجة تقصير الجهات الرسمية بضبط السوق،  ما سيؤثر على عشرات الآلاف من العائلات التي تعتاش من هذا القطاع.


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
من النبطية… مطالبات بمنع استيراد الزيت وملاحقة المزورين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء الهيئات الزراعية ناشدت الحكومة التشديد على قرار منع استيراد زيت الزيتون
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب إرتفاع أسعار اللحوم في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: تدقيق في نفقات "أوجيرو" وتساؤلات حول فعالية معامل النفايات
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجهات الرسمية

وزارة الزراعة

الاذربيجاني

اذربيجان

لبنان24

الهرمل

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2026-01-08
Lebanon24
05:15 | 2026-01-08
Lebanon24
05:11 | 2026-01-08
Lebanon24
05:00 | 2026-01-08
Lebanon24
04:13 | 2026-01-08
Lebanon24
04:11 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24