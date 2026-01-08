غضب وتساؤلات.. قرار بمنع استيراد اللحوم من لبنان

اتخذت السلطات الاذربيجانية قرارا بمنع استيراد اللحوم من ، وذلك وسط انتشار الحمى القلاعية التي ضربت الابقار.

وعلم " " من مصادر أن القرار شمل محافظتي وبعلبك-الهرمل.

وحسب المصدر، ليس لبنان وحده الذي اتّخذ هذا القرار بحقه، إذ ان دولة أخرى اكتُشف فيها انتشار المرض، وتم اتخاذ الإجراءات نفسها.

أصحاب مزارع كبيرة في لبنان تواصل معهم "لبنان24"، حمّلوا الجهات المسؤولة تداعيات هذا الأمر، مؤكدين أن لا تزال مستمرة بعمليات التلقيح، إلا أنّ ذلك لا يلغي ضرورة المحاسبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة، وسط أعمال التهريب التي تحصل على الحدود، ما فاقم الأزمة.

واعتبر أصحاب المزارع أن ما يحصل هو نتيجة تقصير بضبط السوق، ما سيؤثر على عشرات الآلاف من العائلات التي تعتاش من هذا القطاع.







