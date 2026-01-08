تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إنجاز جديد للجامعة اللبنانية.. اختيار استاذة كمستشارة تقنية في منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:37
أعلنت الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "في إنجاز أكاديمي وعلمي بارز للجامعة، تم اختيار الدكتورة مهى حطيط /أستاذة وباحثة في كلية الصحة العامة - الجامعة اللبنانية، ضمن عشرين خبيرا على مستوى العالم لتولي مهام مستشارة تقنية في منظمة الصحة العالمية (WHO) في مقرّها الرئيسي في جنيف، وذلك لمدة ثلاث سنوات".
وأوضحت أنه "جاء اختيار الدكتورة حطيط استنادا إلى خبرتها العلمية والبحثية في مجالات التغذية والأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة".
ستركز الدكتورة حطيط، "من خلال دورها الاستشاري في منظمة الصحة العالمية، على الاستدامة البيئية للأغذية ذات المصدر الحيواني، وهو أحد المحاور الأساسية في السياسات الصحية والغذائية العالمية المعاصرة".
يشار إلى أن "كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية حققت إنجازا بحثيا لافتا في هذه المجالات، إذ تجاوز عدد الدراسات والأبحاث العلمية المُنجزة فيها المئة، مما يعكس الدور الريادي للكلية ومساهمتها الفاعلة في تعزيز المعرفة العلمية ودعم السياسات الصحية والغذائية على المستويين الوطني والدولي".
