إنجاز جديد للجامعة اللبنانية.. اختيار استاذة كمستشارة تقنية في منظمة الصحة العالمية

أعلنت بيان، أنه "في إنجاز أكاديمي وعلمي بارز للجامعة، تم اختيار الدكتورة مهى حطيط /أستاذة وباحثة في العامة - ، ضمن عشرين خبيرا على مستوى العالم لتولي مهام مستشارة تقنية في (WHO) في مقرّها في ، وذلك لمدة ثلاث سنوات".

وأوضحت أنه "جاء اختيار الدكتورة حطيط استنادا إلى خبرتها العلمية والبحثية في مجالات التغذية والأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة".

ستركز الدكتورة حطيط، "من خلال دورها الاستشاري في العالمية، على الاستدامة البيئية للأغذية ذات المصدر الحيواني، وهو أحد المحاور الأساسية في السياسات الصحية والغذائية العالمية المعاصرة".

يشار إلى أن "كلية الصحة العامة حققت إنجازا بحثيا لافتا في هذه المجالات، إذ تجاوز عدد الدراسات والأبحاث العلمية المُنجزة فيها المئة، مما يعكس الدور الريادي للكلية ومساهمتها الفاعلة في تعزيز المعرفة العلمية ودعم السياسات الصحية والغذائية على المستويين الوطني والدولي".

