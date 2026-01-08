تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جنبلاط في عاليه.. "تخفيفا للاحتقان"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-01-2026
|
01:45
لا تزال تداعيات استبعاد النائب
أكرم شهيب
عن لوائح
الحزب التقدمي الاشتراكي
في الانتخابات النيابية المقبلة ترخي بثقلها على العلاقة ما بين الحزب وشهيب.
وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان الرئيس السابق للحزب التقدمي
الاشتراكي وليد جنبلاط
، ينوي القيام بزيارة الى
منطقة عاليه
في الايام المقبلة على رأس وفد من القيادة الحزبية لتخفيف الاحتقان مع
شهيب
والوقوف على خاطره، لا سيما في ضوء الغضب المستمر من آل شهيب تجاه قرار الحزب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
